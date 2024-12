Magdeburg. - Wenn Hannes Knobbe für die Auslosung des 22. Matthias-Pape-Gedächtnisturniers am Dienstag einen Wunsch frei hätte, dann stünde seine Auswahl fest. „Es wäre krass, gegen Tottenham zu spielen“, sagt der 23-jährige Coach des SV Fortuna Magdeburg. „Oder gegen Bayern München, um zu sehen, wie sie dort arbeiten und wie groß die Unterschiede sind.“ Mit solchen internationalen Hochkarätern könnten es die C-Junioren vom Schöppensteg am 11. und 12. Januar zu tun bekommen, nachdem sie sich am Freitagabend im Quali-Turnier das letzte Ticket für den Pape-Cup gesichert haben.

Mit fünf Siegen, einem Remis und einer Niederlage setzten sich die Fortunen in der Magdeburger Konkurrenz vor dem punktgleichen TuS 1860 Neustadt und dem MSV Börde (13 Punkte) durch. Dabei lag der Druck gegen 21 Uhr auf dem Team vom Schöppensteg: Im letzten Spiel gegen den SSV Besiegdas musste ein Sieg für die Qualifikation her – und diesem Druck hielt die Fortuna beim letztlich klaren 7:0-Erfolg stand. Wobei Knobbe lange skeptisch war. „Ich konnte es auch nach dem 4:0 noch nicht so richtig glauben, weil wir doch so eine unglückliche Saison spielen“, erklärt er.

In der C-Junioren-Verbandsliga nämlich belegen die Neustädter den letzten Rang – mit lediglich vier Punkten und ohne Sieg auf dem Konto. Auch in der letzten Partie des Jahres am Sonntag konnte die Fortuna den Bock nicht umstoßen: 1:5 hieß es am Ende bei der drittplatzierten SG Union Sandersdorf. Umso wichtiger war das Erfolgserlebnis im Quali-Turnier. „Ich glaube, das ist für die Jungs ganz wichtig, weil es zeigt, dass wir sehr viel Qualität in der Mannschaft haben“, betont Knobbe und ergänzt: „Ich hoffe, dass wir diesen Schwung vom Pape-Cup in die zweite Saisonhälfte mitnehmen können.“

Immerhin ist die Teilnahme allein ein Erfolg. „Wichtig ist, dass wir mitspielen und Spaß haben“, sagt Knobbe. „Ich denke, für die Jungs ist das etwas ganz Großes, so etwas zu erleben.“ Schließlich sind Duelle mit Tottenham, Bayern München, dem FC Liverpool, Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven oder Bayer Leverkusen am Schöppensteg alles andere als Normalität.

Auch Halberstadt und Haldensleben sind dabei

Deshalb setzt Turnier-Organisator Lutz Pape auf viele Unterstützer für die Lokalmatadoren – egal, welche Gegner die Auslosung ergibt. „Wir hoffen, dass Fortuna in großer Zahl in die Getec-Arena kommt“, sagt Pape. Selbiges gilt für den VfB Germania Halberstadt und den Haldensleber SC, die sich in Eilsleben und Beetzendorf durchgesetzt haben. „Wir sind sehr zufrieden mit den drei Quali-Turnieren“, unterstreicht Pape. Besonders jenes, welches zum ersten Mal in der neuen Wolfgang-Lakenmacher-Halle ausgetragen wurde, lockte viele Zuschauer: Mehr als 400 Besucher zählten die Organisatoren am Freitagabend.

Am 11. und 12. Januar werden es in der Getec-Arena noch ein Vielfaches mehr sein. Knapp 8.000 Zuschauer waren bei der vergangenen Auflage insgesamt an beiden Tagen dabei. Und: „Im Vergleich zum Vorjahr sind wir im Vorverkauf aktuell deutlich besser“, verrät Pape glücklich und unterstreicht: „Die Resonanz ist toll.“

Positiv wird im Januar gewiss auch das Fazit des SV Fortuna ausfallen – angesichts der einmaligen Erfahrungen, die warten. Doch zuvor blicken die Trainer Hannes Knobbe, Hannes Basche, Hannes Winkel und Sebastian Claus gespannt auf die Auslosung am Dienstag.

Die Teilnehmer des 22. Matthias-Pape-Gedächtnisturniers: 1. FC Magdeburg, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Cambridge United, Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, SV Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Union Berlin, FC Augsburg, VfL Wolfsburg, Hertha BSC, Hamburger SV, FC Schalke 04, Hannover 96, VfB Germania Halberstadt, Haldensleber SC, SV Fortuna Magdeburg