Football-Team Kiel Hurricanes verpflichtet Fauonuku

Kiel - – Die Kiel Baltic Hurricanes haben für die kommende Spielzeit in der German Football League (GFL) Viliseni Fauonuku verpflichtet. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Der 23 Jahre alte US-Amerikaner spielte zuletzt beim Ligakonkurrenten Frankfurt Universe. „Er war wahrscheinlich der dominanteste Spieler, dem wir 2016 gegenüberstanden, und nun wird er diese Dominanz und seine Erfahrung und sein Wissen mit in unsere starke Defensive Line bringen”, sagte Coach Marcus Herford. Der 23 Jahre alte Passempfänger Xavier Mitchell kommt für eine zweite Saison nach Kiel zurück. ...