Dienstleistungs-Center Halle GmbH: Sichere und zukunftsorientierte Arbeitsplätze

Unsichere Zeiten? Dann suchen Menschen sichere Jobs. Genau die finden sie bei uns, der Dienstleistungs-Center Halle GmbH. Oder kurz: DLC. Wir bieten unseren Mitarbeitern langfristige und zukunftsorientierte Arbeitsplätze, mit der ganzen Sicherheit eines Tochterunternehmens der renommierten ADAC SE. Seit unserer Gründung vor 18 Jahren sind wir ein wichtiger Anlaufpunkt und sicherer Rettungsanker für Mitglieder in Not. Das macht uns inzwischen zum größten ADAC Standort außerhalb Münchens. Ein Erfolg, auf den wir stolz sind.

Über 700 Mitarbeiter arbeiten aktuell bei uns, verteilt auf die zwei Standorte Halle und Leipzig. Und jeder von ihnen hilft täglich mit, ADAC Mitglieder und Kunden im In- und Ausland bei einer Vielzahl von Anliegen zu unterstützen. Ganz gleich, ob es um schnelle Hilfe bei Panne, Fahrzeugrücktransport oder Mietwagenbeschaffung geht – unser Team unterstützt Menschen in Notfällen. Immer freundlich, kompetent, mit Empathie und jeder Menge Organisationstalent. Wer für die DLC Halle arbeitet, weiß: Diese Arbeit ist wertvoll und erfüllend. Und vielleicht der schönste Grund, bei uns zu arbeiten.

Gleichzeitig packen wir schon heute gemeinsam die Themen der Zukunft an. Leif Schade, Geschäftsführer DLC Halle, formuliert es so: „Auch wir setzen voll auf die Digitalisierung. Unsere Schulungsunterlagen zum Beispiel bekommen unsere Mitarbeiter auf Tablets. Und wir bieten neben unseren attraktiven Arbeitsplätzen auch die Möglichkeit des Homeoffice an – für eine noch flexiblere Arbeitszeitgestaltung. Genau solche modernen Maßnahmen sind es, die uns mittlerweile auch überregional zu einem besonders attraktiven Arbeitgeber machen.“

Auch in der Ausbildung von Nachwuchskräften engagieren wir uns bei der DLC Halle. Seit 2012 sind wir anerkannter Ausbildungsbetrieb und wurden 2018 als Top-Ausbildungsbetrieb von der IHK Halle-Dessau ausgezeichnet. Bisher haben 27 unserer Azubis erfolgreich ihre Ausbildung in den Bereichen Dialogmarketing und Büromanagement abgeschlossen. Und die Tendenz zeigt weiter nach oben: Zur Zeit beschäftigen wir an unserem Hauptsitz in Halle 19 Auszubildende, welche im dualen Berufsausbildungssystem die gesamte Organisation und Gestaltung eines Kommunikationscenters kennenlernen.

Wir wollen nie stehenbleiben, sondern uns ständig weiterentwickeln. Genau wie unsere Mitarbeiter. Deshalb stehen ihnen bei uns auch so viele interne Karrierewege offen. Wir geben ihnen verschiedenste Möglichkeiten, sich bei uns weiterzuentwickeln – immer unterstützt von unseren erfahrenen Führungskräften.

Wer unsere Mitarbeiter direkt fragt, bekommt sicher noch einen anderen guten Grund zu hören, warum es Spaß macht, bei der DLC Halle zu arbeiten: die netten Kollegen. Echte Teamarbeit ist hier allen wichtig. Man hilft sich gerne – auch nach der Einarbeitungszeit.

Kurzum: Es gibt viele gute Gründe, bei uns zu arbeiten. Und weil wir stetig weiter wachsen, freuen wir uns über jede Bewerbung. Bei uns erwarten Sie zahlreiche Stellenangebote in Voll- und Teilzeit – auch für Quereinsteiger und Studenten, an unseren Standorten in Halle und in Leipzig. Jeder, der aus ganzem Herzen für andere da ist, ist bei uns willkommen.

Sie möchten ein Teil unseres Teams werden? Hier finden Sie zwei aktuelle Stellenangebote:



- Mitarbeiter (m/w/d) für den ADAC Notruf – 100 % Homeoffice

- Mitarbeiter (m/w/d) für den ADAC Notruf Inbound in Halle

Merseburger Str. 46-48

06110 Halle

Unsere Ansprechpartner:

Recruiting-Team

job@dlc.adac.de

0345 131 2000

www.dlc-halle.de/karriere