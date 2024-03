HealVersity-Gründer Dr. Manuel Burzler und Timo Janisch, zeigen neue Wege in der genetischen Gesundheitsvorsorge auf.

HealVersity steht an der Spitze einer innovativen Entwicklung, die es den Menschen ermöglichen soll, gesund und glücklich alt zu werden - ein Wunsch, den wohl jeder von uns verspürt. Doch nicht allen ist das vergönnt. Es kommt leider oft genug vor, dass man etwa an der gleichen Krankheit erkrankt wie der eigene Vater oder die eigene Mutter. Die neuartige Wissenschaft der Epigenetik beruht jetzt aber auf dem Grundgedanken, dass es keine schlechten Gene gibt – und sich mit der richtigen Lebensweise und Einstellung sehr viel dagegen tun lässt.

Dr. Manuel Burzler und Timo Janisch sind die Gründer von HealVersity. Was hinter der Epigenetik steckt und wie das Münchener Unternehmen für ein neuartiges Verständnis von Genen und Gesundheit eintritt, verraten die beiden im Interview.

Die Epigenetik ist eine vergleichsweise neue Vokabel im Bereich der Medizin. Könnten Sie einem Laien einmal in einfachen Worten erklären, was dahinter steckt?

Dr. Manuel Burzler: Die Epigenetik beruht auf einem ebenso einfachen wie genialen Grundgedanken: Mit unseren Gedanken und Gefühlen, der Gestaltung unseres Lebensstils, unserer Umwelt sowie unserer Ernährung kann jeder von uns Einfluss bis tief in jede Zelle und unsere Genaktivität nehmen. Epigenetik ist der Sammelbegriff für Mechanismen, die darüber bestimmen, ob Gene letztlich aktiviert, gedimmt oder stillgelegt werden.

Klingt nach Laboren und einer Veränderung der DNA. Wahrlich kein unkritisches Thema …

Dr. Manuel Burzler: Das ist ein kompletter Trugschluss. Denn die eingangs erwähnten Prozesse werden nicht durch Veränderungen in der DNA-Sequenz selbst hervorgerufen, sondern durch äußere Einflüsse und Entscheidungen im persönlichen Lebensstil. Unter dem Strich geht von der Epigenetik eine starke Botschaft aus: Unsere genetische Ausstattung ist nicht unser Schicksal. Wir haben vielleicht familiär bedingt nicht die allerbesten Gene mitbekommen, wenn etwa Mutter und Großmutter beide an Krebs verstorben sind. Aber die positive Nachricht folgt auf dem Fuß. Wir alle verfügen über die Möglichkeit, die eigenen Gene aktiv und positiv zu beeinflussen und zu verändern. Eine erblich bedingte Krankheitsanlage bedeutet niemals zwangsläufig, dass wir an dieser Krankheit auch erkranken oder gar sterben müssen. Eine gesunde Lebensweise und die richtige, „gesunde“ Einstellung können viel Positives schaffen.

Das klingt hoffnungsvoll. Aber wie genau mache ich das denn mit dem positiven Einfluss auf meine Gene? Hilft allein gutes Zureden zu sich selbst?

Timo Janisch: Das hilft schon viel. Aber es braucht zusätzlichen Rat durch spezialisierte und bestens ausgebildete Expertinnen und Experten. Und genau solche Epigenetik-Coaches bilden wir bei HealVersity aus – mit nachweislichem Erfolg und als erste Einrichtung in Deutschland überhaupt. Durch die Ausbildung eines Netzwerks von Epigenetik-Coaches möchten wir einen tiefgreifenden Wandel in der Gesundheitsbranche bewirken und somit zur Gesundheit und Zufriedenheit der Menschen beitragen.

Wie genau läuft denn die Ausbildung ab?

Timo Janisch: Die Grundausbildung zum Epigenetik-Coach ist ein Mix aus Onlinevideos, Schulungsunterlagen sowie Live Sessions, in denen Fälle detailliert besprochen werden und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fragen stellen können. Zusätzlich werden unsere Teilnehmer wöchentlich mit jeweils zum Thema passenden Meditationen und Übungen versorgt. Die Ausbildung besteht aus insgesamt zwölf Themenbereichen. Die Inhalte dieser Module können die Teilnehmer nicht nur für ihre Klienten anwenden, sondern auch für sich selbst. Themeninhalte der Module reichen von der Physio-Genetik über die unterschätzte Kraft von Vitamin D bis hin zur Mitochondrien-Medizin, den Kraftwerken jeder menschlichen Zelle.

Sie sprachen von „nachweislichem Erfolg“. Ist die Ausbildung offiziell anerkannt?

Timo Janisch: Die Zertifizierung erfolgt durch die Deutsche Gesellschaft für Naturstoffmedizin, funktionelle Medizin und Epigenetik, den Berufsverband für Trainer und Coaches und neuerdings auch von der DTMD Universität in Luxemburg anerkannt. In 24 Wochen können unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Epigenetik-Coach ausgebildet und ein Teil einer stetig wachsenden Community mit Gleichgesinnten werden.

Welche Ziele verfolgen Sie mit HealVersity?

Dr. Manuel Burzler: Wir wollen der alternativen Medizin und speziell der Epigenetik die Bühne bauen, die sie verdient hat. Selbstverständlich verfolgen wir auch ökonomische Ziele. Die sind aber zweitrangig. Primär möchten wir hierzulande für mehr Gesundheit sorgen und zeigen, dass der Begriff der „schlechten Gene“ längst nicht mehr zeitgemäß ist. Dieses Eintreten für eine Alternative zur klassischen Medizin in Deutschland hat bei mir, aber auch bei Timo, ganz persönliche Hintergründe. Ich bin Arzt mit Schwerpunkt auf funktionelle Medizin, Epigenetik und Mitochondrien-Medizin und stamme aus einer Familie von Heilpraktikern. Doch bereits während meiner Kindheit habe ich erlebt, wie wenig der Heilpraktiker-Beruf vor allem von Ärzten angesehen wird. Und während meines Medizinstudiums erkannte ich dann abermals: Viele wichtige Zusammenhänge wurden und werden in der Schulmedizin kaum oder gar nicht behandelt und manchmal sogar geleugnet – und das trotz aktueller Studien, welche die Sachverhalte klar aufzeigen.

Timo Janisch: Schon seit unserer Jugend sind wir Freunde, und obwohl wir an unterschiedlichen Hochschulen studiert haben, teilen wir bis heute die gleiche Grundüberzeugung und damit auch die gleiche unternehmerische Maxime: Der klassische medizinische Weg ist nicht der unsrige. Wir beide möchten vielmehr Menschen dabei unterstützen, ihr Leben nachhaltig zu verändern und zu verbessern.

Zu den Personen

Dr. Manuel Burzler ist Gründer und CEO, Timo Janisch Co-CEO des Unternehmens HealVersity mit Sitz in München. HealVersity mit heute bereits mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat es sich zur Aufgabe gemacht, als eine Art digitale Gesundheits-Universität Epigenetik-Coaches auszubilden.