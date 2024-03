Das Bildungssystem wurde in den letzten vier Jahren einen tiefgreifenden Wandel unterzogen. Neben digitalen Studiengängen, Weiterbildungen und Sprachkursen konnten sich ebenso digitale Lernansätze hervorheben. Eine der bedeutendsten Veränderungen darunter ist die wachsende Beliebtheit von Online-Nachhilfeplattformen, welche traditionelle Lernmethoden transformieren und eine neue Ära des Lernens einläuten.

Bei den Angeboten handelt es sich zusammengefasst um Nachhilfeunterricht, der über das Internet stattfindet. Die Online-Nachhilfe umfasst interaktive Lernmaterialien, Videokonferenzunterricht und individuelle Lernunterstützung. Schüler, Studenten sowie Lehrkräfte können von der Technologie profitieren. Welche Vorteile die Lernplattformen bieten, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Die Vorteile von Lernplattforme im Überblick

Die Debatte darüber, ob Online-Nachhilfe wirklich genauso effizient sein kann wie herkömmliche Ansätze, steht im Fokus der Zeit. Besonders Personen mit geringer Medienkompetenz stehen den modernen Angeboten skeptisch gegenüber. Lehrkräfte, Schüler sowie Eltern mit dieser Skepsis sollten sich davon jedoch nicht behindern lassen. Vielmehr gilt es sich, vor einem voreiligen Urteil, mit den vielen Vorteile von Online-Nachhilfeplattformen zu befassen. Der erste Schritt in diesem Zusammenhang ist die Hervorhebung der Vorteile für Schüler:

Durch mehr Flexibilität die Lernbereitschaft fördern

Währenddessen herkömmliche Nachhilfe schwer zu erhalten und zeitlich einzuplanen sein kann, bietet Online-Nachhilfe die Flexibilität des Internets. Lernenden ist es bei den Angeboten möglich, von überall und zu jeder Zeit auf Lernmaterialien und Unterricht zugreifen. Alles, was es für den Zugang braucht, ist ein Endgerät sowie eine Internetverbindung. Die Flexibilität der Plattformen ermöglicht es Schülern außerdem, ihren Lernplan an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. So können sie neben der digitalen Nachhilfe andere Verpflichtungen, Hobbys und Aktivitäten verfolgen, ohne Zeit einzubüßen.

Mit einer Vielzahl von Lernressourcen das Verständnis fördern

In verschiedenen Forschungen konnte bereits bewiesen werden, dass Menschen am besten lernen, wenn das Gehirn den Inhalt mit unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen verknüpfen kann. Die Förderung dieser Erkenntnis steht in herkömmlichen Programmen weniger im Fokus. Dies liegt unter anderem daran, dass die Einarbeitung in die Sinneswahrnehmungen mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Stationäre Nachhilfelehrer haben oftmals keine Zeit, sich diesen Aufwand zu beugen: Anders sieht die Situation Online aus.

Durch vorprogrammierte Inhalte ist es Online-Lehrern möglich, ihren Schülern eine Vielzahl von Lernressourcen zu bieten. Darunter können sie ihnen interaktive Lernmodule, Videos, Übungen und Quizze präsentieren. Die Vielfalt an Materialien kann helfen, verschiedene Lernstile und -präferenzen zu berücksichtigen und ein tieferes Verständnis der behandelten Themen zu fördern.

Personalisierte Anpassung des individuellen Arbeitstempos

Der wichtigste Vorteil für Schüler ist jedoch die Möglichkeit, eine personalisierte Nachhilfe zu erhalten. Lernende können in einem 1:1 Unterricht im eigenen Arbeitstempo arbeiten und nach Bedarf Lerninhalte wiederholen. Die persönliche Betreuung erzielt darunter weitaus schneller positive Ergebnisse als in traditionellen Klassenzimmern oder Gruppennachhilfen. Durch den Austausch mit qualifizieren Tutoren haben Lernende zudem ein sichereres Lernumfeld. Anders als in Gruppensituationen entsteht ein Umfeld der Konzentration, des persönlichen Wachstums und der freien Entfaltung. Durch Plattformen, wie mit der Online Nachhilfe Plattform Tutorspace, können Lernende ihr volles Potenzial ohne Ablenkung entfalten.

Online-Nachhilfe ermöglicht es Lernenden auf personalisierte Lernangebote zurückzugreifen, wodurch sie Informationsüberflutungen bekämpfen. Foto: kimberlyfarmer/ unsplash.com

Verfügbarkeit von qualifizierten Nachhilfelehrern

Abschließend ist es zu den Vorteilen für Schüler wichtig, die Flexibilität im Einzelnen hervorzuheben. Wie bereits erwähnt, räumt das Internetlernen Lernenden mehr Zeit ein. Die Zeitersparnis entsteht dabei überwiegend an der fehlenden Entstehung von Anfahrtswegen. Dies stellt Online-Nachhilfe erneut in den Fokus:

Eine der größten Herausforderungen für das traditionelle Bildungssystem ist die Verfügbarkeit qualifizierter Lehrkräfte. Insbesondere in abgelegenen ländlichen Gebieten kann es schwierig sein, qualifizierte Nachhilfelehrer zu finden. Online-Nachhilfeplattformen überwinden diese Barrieren. Denn sie ermöglichen Schülern den Zugang zu hochqualifizierten Lehrern auf der ganzen Welt, egal wo sie sich befinden.

Durch den Einsatz von Videokonferenztechnologie können sie mit Lehrkräften aus der ganzen Welt in Kontakt treten. Durch Lehrkraftprofile können sie sich nach eigenen Vorlieben für eine Lehrkraft entscheiden, welche über das nötige Fachwissen verfügt.

Vorteile und Chancen für Lehrkräfte

Neben Lernenden können zudem Lehrkräfte und qualifizierte Tutoren von den digitalisierten Angeboten profitieren. Im Folgenden finden Sie eine kurze Auflistung der Vorteile:

1. flexible Arbeitsweise, da Lehrer Unterrichtsstunden bequem von zu Hause aus oder von jedem beliebigen Ort aus abhalten können

2. Zugang zu einem breiten Pool von Schülern, unabhängig von deren geografischem Standort

3. mehr Spielraum für die Erstellung von Lernmodulen, um Schüler zu unterstützen und ihr Wissen zu erweitern

4. Nutzung einer Vielzahl von Lernmaterialien und interaktiven Tools, um den Unterricht interessant und ansprechend zu gestalten

Fazit – Die Türen der neuen Ära des Lernens öffnen

Die durch Online-Nachhilfeplattformen hervorgerufene Bildungsrevolution markiert einen großen Wandel in der Art und Weise, wie wir lernen. Die Nutzung verschiedenen Angebote, wie 1:1 Unterricht, eröffnet Lernenden sowie Lehrkräften gleichermaßen die Türen zu einem intensiveren Lern- und Arbeitsumfeld. Insgesamt werden das Online-Lernen, die Betonung personalisierter Lernmethoden und die Bereitstellung hochwertiger Tutoren eine neue Ära des Lernens einläuten und Schülern auf der ganzen Welt eine effektivere und ansprechendere Bildung bieten.