In wehenden Weihnachtsmannkostümen knatterten 35 Quadbesatzungen bei der Lichterfahrt der „Grubenteufel“ von Staßfurt nach Bernburg - und überraschten.

35 Quad-Besatzungen kamen am 3. Advent auf den Hof der Familie Otto in Rathmannsdorf gefahren und überraschten deren sechs Kinder.

Staßfurt. - Wenn 35 Quads durchs Dorf knattern, ist die Mittagsruhe erstmal vorbei. Und wenn deren Besatzungen dann noch mit wehenden Weihnachtsmann-Mänteln und -Mützen kostümiert sind und zu guter Letzt auch noch einen geschmückten Tannenbaum hinter sich herziehen, ja dann... dann kann das Fest der Überraschungen nicht mehr weit sein.

Großfamilie überrascht

Die „Grubenteufel“ waren es, die am Sonntagmittag in Staßfurt zu ihrer Lichterfahrt starteten, dort auch eine Runde durch die Stadt drehten, bevor sie in Rathmannsdorf eine Großfamilie überraschten. Das Ehepaar Otto zieht dort sechs Kinder im Alter von 1 bis 15 Jahre groß.

Ziel: Lächeln ins Gesicht der Kinder zaubern

Carsten Fiedler von den Quadfreunden aus dem Salzlandkreis, Jerichower Land, Magdeburg und Zerbst erklärt die zweite Lichterfahrt der „Grubenteufel“ einfach so: „Wir wollen den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und den Erwachsenen ebenso.“ Die Überraschung war gelungen. Bevor der Tross gemächlich weiter nach Ilberstedt und zum SOS-Kinderdorf Bernburg zog, gab’s noch die Bescherung für die Ottos.