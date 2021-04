Vorerst keine Ausdehnung der Deutschland-Tour geplant

Frankfurt/Main

Die Deutschland-Tour soll laut den Veranstaltern des Etappen-Radrennens vorerst nicht ausgedehnt werden.

„Man braucht einen Platz im UCI-Weltkalender. Es gibt viele Rennen rund um die Welt. Wir wollen die besten Fahrer am Start haben“, sagte der Sportliche Leiter der Tour, Fabian Wegmann. Der ehemalige Profi und zweimalige Deutschland-Tour-Sieger Jens Voigt nannte das aktuelle Format mit vier Etappen „genau den richtigen Baustein, den die Fahrer zu diesem Zeitpunkt brauchen. Wir sollten an diesem Konzept festhalten.“

Die diesjährige Deutschland-Tour, die parallel zur Spanien-Rundfahrt Vuelta stattfindet, beginnt am 26. August mit einer Etappe von Stralsund nach Schwerin, danach geht es weiter Richtung Süden, bis am 29. August die vierte und letzte Etappe in Nürnberg endet. Dieser Streckenverlauf war eigentlich schon für 2020 geplant, doch damals fiel das Rennen den Folgen der Corona-Pandemie zum Opfer.

Statt weiterer Etappen stellten die Organisatoren in Aussicht, dass es am Vorabend der Rundfahrt ein Kriterium geben könne und dies in das Rennen eingebunden werden könne. Ein solches Kriterium hatte es bereits 2019 bei Nacht am Startort Hannover gegeben, damals aber ohne Einfluss auf die Deutschland-Tour.