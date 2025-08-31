Die Italienerin Sara Musumeci gibt den Auftakt zu einer Festivalwoche in der Weißenfelser Stadtkirche – und saß kurz zuvor erstmals an dem besonderen Instrument.

Die italienische Organistin Sara Musumeci hat am Samstag mit ihrem Konzert das Ladegastfestival in der Weißenfelser Marienkirche eingeläutet.

Weissenfels/MZ. - Am Freitag saß sie zum ersten Mal an einer Ladegastorgel, am Samstagmorgen probte sie zum zweiten Mal und nur wenige Stunden später war es so weit: Die Italienerin Sara Musumeci hat Samstagnachmittag das diesjährige Weißenfelser Ladegastfestival mit einem Konzert an dem gleichnamigen Instrument in der Weißenfelser Stadtkirche „St. Marien“ eröffnet, unter anderem mit Stücken von Johann Sebastian Bach. Dass sie nur wenig Zeit hatte, die Orgel vorher kennenzulernen, hörte man nicht heraus.