Amon-Ra St. Brown ist in der Nähe von Los Angeles aufgewachsen und macht gegen die Rams sein bestes Saisonspiel. Doch zwei Touchdowns reichen nicht und die Playoffs sind in Gefahr.

Los Angeles - Die Detroit Lions haben trotz des besten Saisonspiels von Amon-Ra St. Brown in der NFL verloren und müssen sich um die Qualifikation für die Playoffs sorgen. Beim 34:41 gegen die Los Angeles Rams verbuchte St- Brown zwei Touchdowns und erarbeitete seinem Team 164 Yards Raumgewinn durch gefangene Bälle - dennoch verloren die Lions zum fünften Mal und stehen drei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde außerhalb der Playoff-Ränge.

„Wir müssen die nächsten drei Spiele gewinnen. Wenn wir die nicht alle gewinnen, haben wir, glaube ich, keine Chance“, sagte St. Brown. „Aber wir haben noch immer eine Chance, und das ist das Einzige, das zählt.“ St. Brown ist südlich von Los Angeles aufgewachsen und in der kalifornischen Metropole aufs College gegangen. Nach Angaben seiner Mutter, Miriam Brown aus Leverkusen, waren mehr als 40 Freunde und Familienmitglieder für das Football-Spiel im Stadion.

Die Rams machten durch den Erfolg unterdessen den Einzug in die Playoffs perfekt. Quarterback Matthew Stafford kam gegen sein ehemaliges Team auf zwei Touchdown-Pässe und hatte großen Anteil, aus dem 24:27 zur Halbzeit am Ende einen Sieg zu machen. „Wir hatten als Offensive keinen schlechten Tag, aber wir müssen mehr entscheidende Szenen haben. Jedes Mal, wenn du denkst, du hast genug, machen sie noch mehr“, sagte St. Brown.

Rivers verliert bei NFL-Comeback

Schlecht für die Playoff-Chancen der Lions war der 37:24-Sieg der San Francisco 49ers über die Tennessee Titans. Die Green Bay Packers verloren zwar 26:34 gegen die Denver Broncos, die damit ihre Spitzenposition in der AFC festigten, stehen allerdings weiter vor den Lions und hätten derzeit ein Wildcard-Ticket für die Playoffs.

Die Indianapolis Colts unterlagen beim NFL-Comeback von Philip Rivers den Seattle Seahawks 16:18. Der 44 Jahre alte Rivers ist inzwischen Großvater und hatte zuletzt vor fast fünf Jahren in der NFL gespielt. Wegen vieler Verletzungen verpflichteten die Colts ihn in der vergangenen Woche. Er warf einen Touchdown-Pass, ein spätes Field Goal entschied die Partie zugunsten der Gastgeber.