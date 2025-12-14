Der VfB Germania Halberstadt A1 gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halberstadt/MTU. Die 40 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen die Gäste aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Finn Luca Stemmler für Halberstadt traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Youen Schrader den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

VfB Germania Halberstadt A1 baut Vorsprung auf 2:0 aus – 34. Minute

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Schrader den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (47.). Damit war der Erfolg der Halberstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schürmann, Lancine (79. Leube), Kosock, Leopold (56. Schneider), Stender (56. Michl), Naujoks, Schrader, Simon, Stemmler (73. Bönicke), Knoche (79. Richter)

Turbine Halle: Worch – Waschkowitz, Merschky, Só (75. Förster), Canabate Kasparek, Hohl (83. Dichtl), Saile, Ries, Brandt, Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Zaeske (46. Sultanaliev)

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40