Alexander Zverev steht in Cincinnati im Achtelfinale. Dafür muss er nicht lange auf den Platz. Nun wartet ein alter Bekannter.

Cincinnati - Alexander Zverev steht nach einem Kurzeinsatz am Mittwoch im Achtelfinale des Masters-Turniers in Cincinnati. Der Weltranglisten-Dritte gewann seine Drittrunden-Partie gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima mit 6:4, 6:4.

Dafür brauchte er am Mittwoch nur wenig Zeit. Die Begegnung war am Dienstag (Ortszeit) beim Stand von 6:4, 5:4 und Aufschlag Zverev wegen eines Gewitters unterbrochen und verschoben worden. Wegen Blitzgefahr war das Stadion evakuiert worden.

Bei der Fortsetzung der Partie brachte Zverev seinen Aufschlag trotz eines 0:30-Rückstandes durch und konnte so schnell wieder vom Platz.

Bei dem mit insgesamt rund 9,2 Millionen US-Dollar (rund 7,9 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier in Cincinnati bekommt Zverev nun eine schnelle Gelegenheit zur Revanche gegen Karen Chatschanow. Gegen den Russen hatte er in der vergangenen Woche erst im Halbfinale von Toronto nach eigenem Matchball noch verloren. Das Achtelfinale war für 23.00 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Das Turnier in Cincinnati gilt als Vorbereitung auf die US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 24. August.