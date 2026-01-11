Brisbane - Daniil Medwedew zeigt sich kurz vor Beginn seines Lieblings-Grand-Slams in Topform. Der russische Tennisprofi gewann beim ATP-Turnier in Brisbane im Finale gegen den Amerikaner Brandon Nakashima mit 6:2, 7:6 (7:1) und feierte damit seinen 22. Titel. Bei den am 18. Januar beginnenden Australian Open stand Medwedew bereits dreimal im Finale. In der aktuellen Form kann er in Melbourne auch in diesem Jahr weit kommen.

Beim ATP-Event in Hongkong holte sich Alexander Bublik den Turniersieg. Der Kasache bezwang im Endspiel den Italiener Lorenzo Musetti mit 7:6 (7:2), 6:3 und wird damit am Montag erstmals in seiner Karriere in den Top Ten stehen. Musetti verbessert sich trotz der Finalniederlage auf Platz fünf. So gut stand der Italiener in der Weltrangliste noch nie da.