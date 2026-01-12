Nach der Supercup-Niederlage gegen Barcelona verkündet Real Madrid die Trennung von Alonso. Topstürmer Mbappé dankt ihm für die gemeinsame Zeit.

Madrid - Nach dem Aus von Xabi Alonso hat sich Real Madrids Superstar Kylian Mbappé von dem Trainer mit Respekt verabschiedet. „Es war zwar nur eine kurze Zeit, aber es war mir eine Freude, für dich zu spielen und von dir zu lernen“, schrieb der 27 Jahre alte französische Stürmer bei Instagram. „Vielen Dank, dass du mir vom ersten Tag an Vertrauen geschenkt hast.“

Die Zusammenarbeit von Real Madrid und Alonso endete nach nur rund einem halben Jahr. Einen Tag nach dem verlorenen Supercup-Finale gegen Erzrivale FC Barcelona gab der spanische Fußball-Rekordmeister die Trennung vom früheren Leverkusener Meistertrainer bekannt.

„Ich werde dich als Trainer in Erinnerung behalten, der klare Vorstellungen hatte und viel über Fußball weiß“, schrieb Mbappé und wünschte „viel Glück für den nächsten Lebensabschnitt“.