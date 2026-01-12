Erst Joker, dann Torschütze: Florian Wirtz sorgt mit einem späten Treffer für Jubel bei den Fans des FC Liverpool.

Liverpool - Auch dank des nächsten Treffers von Offensivstar Florian Wirtz ist dem FC Liverpool im FA Cup ein Erfolg gelungen. Der Fußball-Nationalspieler traf beim 4:1 (2:1) in der dritten Runde gegen den englischen Drittligisten FC Barnsley zum zwischenzeitlichen 3:1.

Wirtz war erst nach einer Stunde aufs Feld geschickt worden und traf in der 84. Minute nach einem Zuspiel per Hacke des früheren Frankfurters Hugo Ekitiké. Ekitiké seinerseits erzielte in der Nachspielzeit auf Vorlage von Wirtz den Endstand. Als weitere Torschützen des Premiere-League-Teams trugen sich Dominik Szoboszlai (9.) und Jeremie Frimpong (36.) in die Statistik ein.

Wirtz hatte erst kurz vor dem Jahreswechsel sein erstes Pflichtspieltor für Liverpool erzielt und damit seine Torflaute seit seinem Abschied von Bayer Leverkusen beendet. In der Premier League steht der 22-Jährige bei zwei Treffern, das Tor gegen Barnsley war sein dritter Pflichtspieltreffer im Trikot des FC Liverpool. Sein Team bekommt es im FA Cup jetzt am 14. Februar mit Brighton zu tun.