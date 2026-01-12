In Wengen erlebte der Norweger Kilde einen Horrorsturz, mehrere Operationen folgten. Die Zeit ist noch nicht reif für die Rückkehr.

Im Ski-Zirkus wieder dabei - aber nicht in Wengen: Aleksander Aamodt Kilde. (Archivbild).

Wengen - Zwei Jahre nach seinem schweren Sturz verzichtet Skistar Aleksander Aamodt Kilde auf einen Start an diesem Wochenende am Unfallort in Wengen. „Dieses Jahr ist es einfach noch etwas zu früh“, teilte der Norweger via Instagram mit. Stattdessen wolle er sich auf Trainingstage konzentrieren.

Im Januar 2024 hatte Kilde bei der Lauberhorn-Abfahrt im Ziel die Kontrolle verloren und war heftig in die Fangnetze gekracht. Der 33-Jährige musste daraufhin mehrmals operiert werden. Eine Infektion in der Schulter erschwerte den Heilungsverlauf.

Lange war nicht abzusehen, ob er überhaupt jemals auf die große Ski-Bühne zurückkehren würde. Doch Ende November hatte er nach fast zweijähriger Leidenszeit sein Comeback gegeben. Experten halten es für möglich, dass der Gesamtweltcupsieger von 2020 bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Italien wieder um einen Podestplatz mitfahren könnte.