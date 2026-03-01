ATP-Tour Tennisprofi Hanfmann erreicht Finale in Chile
Der Karlsruher setzt beim Sandplatzturnier seinen Erfolgslauf fort. Er hat im relativ hohen Tennis-Alter nochmal die Chance auf einen Turniersieg.
Santiago - Tennisprofi Yannick Hanfmann greift im Alter von 34 Jahren nach seinem ersten Titel auf der ATP-Tour. Der Karlsruher zog beim Turnier in Santiago de Chile durch ein 6:3, 6:4 gegen den topgesetzten Argentinier Francisco Cerundolo ins Finale ein. Dort trifft der Davis-Cup-Profi auf den an Nummer zwei gesetzten Italiener Luciano Darderi.
Für Hanfmann ist es das insgesamt dritte Endspiel auf der ATP-Tour. Zuvor hatte er 2017 in Gstaad und 2020 in Kitzbühel das Finale erreicht und dort jeweils verloren. Im Duell mit Darderi ist die Nummer 81 der Tennis-Welt erneut Außenseiter. Das Sandplatz-Turnier ist mit rund 700.000 Dollar dotiert.