Vor dem Viertelfinal-Duell mit den Los Angeles Lakers im NBA Cup sind die Spurs erst souverän, dann fahrlässig - und am Ende doch noch die Gewinner.

New Orleans - Die San Antonio Spurs und die New Orleans Pelicans haben auch ohne ihre beiden größten Stars in der NBA für beste Unterhaltung gesorgt. Ohne den verletzten Victor Wembanyama gaben die Spurs erst eine 20-Punkte-Führung aus der Hand, um dann am Ende dennoch mit 135:132 gegen die New Orleans Pelicans zu gewinnen, die auf Zion Williamson verzichten mussten. Die Spurs sammelten vor dem Viertelfinale im NBA Cup gegen die Los Angeles Lakers am Dienstag damit Selbstvertrauen. Für die Pelicans war es bereits die 22. Niederlage im 25. Saisonspiel. Kein Team in der NBA hat eine schlechtere Bilanz.

Ebenfalls im Tabellenkeller der Western Conference sind die Sacramento Kings, die ohne den weiter an der Hüfte verletzten Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder ihr Auswärtsspiel bei den Indiana Pacers mit 105:116 verloren. Sie kommen auf 18 Niederlagen in 24 Saisonspielen.