Snowboarderin Annika Morgan gelingt bei Olympia der Einzug ins Slopestyle-Finale, nachdem sie im Big Air noch in der Qualifikation gescheitert war. Noah Vicktor scheitert dagegen deutlich.

Livigno - Snowboarderin Annika Morgan hat das Finale des olympischen Slopestyle-Wettbewerbs erreicht. Die 24-Jährige belegte in der Qualifikation den achten Platz und darf somit am Dienstag (13.00 Uhr) in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Für ihren zweiten Run erhielt sie von der Jury 69,53 von 100 möglichen Punkten. Im Big Air hatte Morgan das Weiterkommen noch knapp verfehlt.

Ihr Landsmann Noah Vicktor war wie schon zuvor im Big-Air-Wettbewerb chancenlos und landete auf dem 23. Platz. Er verpasste das Finale am Mittwoch (12.30 Uhr), an dem jeweils die besten Zwölf der Qualifikation teilnehmen dürfen.

„Frustrierend“ sei das frühzeitige Aus, erklärte der Bayer. „Das war nicht mein Tag - das habe ich schon morgens im Training gespürt. Gestern und vorgestern hatte ich ein ganz anderes Gefühl auf dem Snowboard. Heute war schon das erste Rail im ersten Run nicht sauber. Dann war es mental schwierig.“

Qualifikation um einen Tag vorverlegt

Aufgrund der Wetterprognose waren die Snowboarder einen Tag früher an der Reihe als zunächst vorgesehen. Bei strahlendem Sonnenschein startete der 24-Jährige in seine Spezialdisziplin mit mehreren Unsicherheiten und geriet dadurch unter Druck. Diesem hielt er nicht stand, im zweiten Run kam Vicktor zu Fall und erhielt letztlich 34,81 Punkte. Für das Weiterkommen hätte er 69,63 Punkte benötigt.

„Man arbeitet so lange hin auf dieses Event. Wenn es dann nicht klappt, tut das einfach weh“, sagte Vicktor.

In der Disziplin Slopestyle absolvieren die Athleten einen Parcours mit verschiedenen Hindernissen und zeigen dabei möglichst fordernde Tricks. Bewertet wird in der Qualifikation der bessere von zwei Durchgängen.