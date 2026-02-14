Der Angriff auf Gold ist vorerst verpufft. Dennoch sind die Medaillenchancen der deutschen Skeleton-Frauen intakt. Aber eine Österreicherin scheint unschlagbar.

Cortina d'Ampezzo - Die deutschen Skeleton-Pilotinnen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer liegen bei den Olympischen Winterspielen vor dem abschließenden vierten Lauf auf Medaillenkurs. Kreher hat als Zweite 0,21 Sekunden Rückstand auf die führende Österreicherin Janine Flock. Pfeifer muss nach einem nicht fehlerfreien 3. Lauf 0,43 Sekunden aufholen. Vierte ist Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise mit 0,70 Sekunden Rückstand.

Eine weitere deutsche Goldmedaille im Eiskanal ist nicht sehr wahrscheinlich, aber eben nicht unmöglich. Schon in Peking vor vier Jahren führte Flock nach drei Läufen, fiel im Finale allerdings auf den vierten Platz zurück.