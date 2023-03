SK Gaming gelingt Traumstart in neue Saison der LoL-Liga LEC

Berlin - Mit drei Siegen in der ersten Spielwoche ist SK Gaming perfekt in die Frühlingssaison der League-of-Legends-Liga LEC gestartet. Fnatic kommt trotz Spielerwechsels weiter nicht in Fahrt.

„Wir waren diese Woche im Training eigentlich etwas schlechter als sonst“, sagte SK-Jungler Mark „Markoon“ van Woensel im Interview nach dem Spiel gegen Astralis. „Aber ich bin trotzdem sehr zuversichtlich in die Woche gegangen, und das hat sich mit den drei Siegen gezeigt.“

Mit Platz Vier im Winter hatte SK bewiesen, es mit den Favoriten aufnehmen zu können. Zum Beginn der Frühlingssaison hatte das Team mit BDS, Fnatic und Astralis zwar schlagbare Konkurrenten, erlaubte sich aber keinen Fehler und fuhr drei souveräne Siege ein. SK führt die Tabelle damit zusammen mit Team Vitality vorerst an.

Für Fnatic, in der Wintersaison schon nach der regulären Saison ausgeschieden, lief der Start dagegen gründlich schief. In drei Niederlagen gegen Excel, SK und Vitality zeigte das Team schwache Leistungen und steht neben Team Heretics auf dem letzten Platz. Dem aus dem eigenen Academy-Team beförderten Toplaner Óscar „Oscarinin“ Muñoz Jiménez gelang bei ganzen 18 Toden noch keine einzige Eliminierung.