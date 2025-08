Berlin/Halle/MZ/FAB - Mitte Mai elektrisierte ein Wechselgerüchte zumindest Teile der Anhängerschaft des Halleschen FC. Eine Rückkehr von Offensivwirbler Jan Shcherbakovski, der einst in Halle den Sprung in den Profifußball schaffte, war damals ein Thema.

Nach MZ-Informationen beschäftige sich der Fußball-Regionalligisten mit dem Deutsch-Belarussen - allerdings nur kurzzeitig. Zehner Shcherbakovski passte - speziell nach dem Trainerwechsel von Mark Zimmermann zu Robert Schröder nicht in das Transferraster des HFC. Stattdessen spielte der 24-Jährige, der bei Drittligist Energie Cottbus nicht mehr gefragt war, beim TSV Havelse vor.

Unterschrieben hat „Shcherba“ nun aber beim BFC Dynamo. Beim 2:3 gegen Rot-Weiß Erfurt am zweiten Spieltag der Regionalliga gab er bereits sein Debüt als Joker, spielte 30 Minuten. „Ich bin ein Berliner Junge, freue mich daher für den BFC aufzulaufen“, sagte er in einem Vorstellungsvideo des Klubs.

Shcherbakovski hatte 2020 mit 18 Jahren sein Profidebüt für den HFC gegeben. Nach 52 Spielen und fünf Toren in der dritten Liga wechselte er 2022 zu Dynamo Dresden. Dort konnte er sich aber nicht durchsetzen. Als Leihspieler überzeugte er für Cottbus, wechselte 2024 fest in die Lausitz. Nach dem Aufstieg in die dritte Liga spielte er unter Trainer Claus-Peter Wollitz aber keine Rolle mehr.

Zu einer Rückkehr nach Halle wird es in dieser Saison nicht kommen - der BFC spielte bereits am ersten Spieltag im Leuna-Chemie-Stadion, verlor noch ohne Shcherbakovski mit 0:1.