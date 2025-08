Dresden - Enttäuschung für Europameister Nils Dunkel: Gut zwei Monate nach seinem EM-Titel von Leipzig musste sich der 28-Jährige bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Dresden an seinem Erfolgsgerät Barren mit Platz zwei begnügen. Der Titelträger am Pauschenpferd aus Halle/Saale landete 0,166 Punkte hinter dem neuen Barren-Meister Dario Sissakis aus Berlin (13,066).

Mehr Grund zur Freude hatte Doppel-Europameisterin Karina Schönmaier. Die 19-Jährige aus Chemnitz gewann nach dem Mehrkampf auch den Titel am Boden mit 13,233 Punkten. Beste am Schwebebalken war ihrer Vereinskollegin Lea Celine Wartmann, die mit 13,500 Zählern ihre Leistung aus der Qualifikation bestätigte.

Zum Abschluss der Titelkämpfe siegte Alexander Kunz aus Pfuhl mit 13,366 Punkten am Königsgerät Reck und wurde damit Nachfolger des zurückgetretenen EM-Zweiten Andreas Toba. Für Kunz war es die zweite Goldmedaille nach der Entscheidung an den Ringen am Vortag. Am Sprung holte der Chemnitzer Leonard Prügel mit 12,699 Zählern den Titel.