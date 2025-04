Rouen - Tennisspielerin Harriet Dart hat mit einer ungewöhnlichen Beschwerde über ihre Gegnerin für Aufsehen und Kritik gesorgt. Beim Sandplatzturnier im französischen Rouen hatte die 28-Jährige aus Großbritannien ihrer Kontrahentin Lois Boisson (21) aus Frankreich vorgeworfen, schlecht zu riechen.

Die Beschwerde Darts während eines Seitenwechsels war von einem Mikrofon aufgefangen worden und hatte sich in den sozialen Medien verbreitet. „Können Sie ihr sagen, dass sie ein Deodorant benutzen soll? ... Denn sie riecht wirklich schlecht“, hatte Dart am Dienstag bei ihrer klaren 0:6, 3:6-Niederlage beim Vorbeigehen am Schiedsrichterstuhl geklagt.

Nach dem Match bereute sie ihre Aussage. „Es war ein spontaner Kommentar, den ich wirklich bedauere“, schrieb die 110. der Weltrangliste bei Instagram, nachdem sie in den sozialen Medien stark kritisiert worden war. „So möchte ich mich nicht verhalten, und ich übernehme die volle Verantwortung“, betonte Dart und versprach: „Ich werde daraus lernen.“ Vor Boisson, die zum ersten Mal auf der WTA-Tour antrat, habe sie großen Respekt.

Boisson bleibt gelassen

Boisson, die sich nach einer Verletzung von Platz 303 in der Weltrangliste wieder nach oben arbeitet, reagierte mit Humor. Sie postete auf Instagram ein Foto von sich auf dem Platz mit einem ins Bild eingefügten Deo einer bekannten Marke in der Hand, markierte das Unternehmen und schrieb: „Brauchen anscheinend eine Zusammenarbeit“.