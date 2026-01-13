Während Dominatorin Mikaela Shiffrin in Flachau ihren 107. Weltcup-Sieg feiert, enttäuschen die deutschen Frauen. Emma Aicher verpasst durch einen Fahrfehler kurz vor dem Ziel eine Topplatzierung.

Flachau - Die deutschen Skirennfahrerinnen haben beim Nachtslalom von Flachau wenige Wochen vor Olympia einen heftigen Dämpfer kassiert. Emma Aicher lag bei dem Flutlichtevent als Siebte des ersten Durchgangs in ihrem zweiten Lauf vorne, als sie kurz vor dem Ziel einfädelte und somit ausschied. DSV-Teamkollegin Lena Dürr verpatzte bereits den ersten Durchgang und schied ebenfalls durch einen Einfädler am Ende ganz aus.

Der Sieg in Österreich ging an Topfavoritin und Weltcup-Rekordgewinnerin Mikaela Shiffrin aus den USA vor ihrer Teamkollegin Paula Moltzan (+0,41 Sekunden). Die Österreicherin Katharina Truppe (+0,65 Sekunden) wurde Dritte.

Bei dem Rennen mit dem größten Preisgeld im Frauen-Kalender war die 22 Jahre alte Aicher vor 12.200 Zuschauern als Mitfavoritin auf einen Podiumsrang an den Start gegangen. Sie war in der Saison schon zweimal Slalom-Dritte im Weltcup geworden und hatte zwei weitere Top-Ten-Ergebnisse erzielt; zweimal schied sie aus. Mit der siebtbesten Zeit aus dem ersten Lauf ging sie ins Finale, wo sie mit großem Vorsprung in die letzten Tore ging. Dann leistete sie sich einen Einfädler - das Aus.

Dürr: „Heute hat gar nichts gepasst“

Lena Dürr kommt derweil weiter nicht in Fahrt: Schon vor dem Ausfall in Flachau war sie dreimal nacheinander in ihrer Spezialdisziplin nicht unter die ersten zehn Plätze gekommen. In Flachau misslang ihr bereits der erste Lauf komplett, sie war fast zweieinhalb Sekunden langsamer als die Halbzeit-Führende Shiffrin. Im zweiten Durchgang schied Dürr nach einem Fahrfehler komplett aus. „Heute hat gar nichts gepasst“, sagte die 34-Jährige nach dem Rennen frustriert.

Shiffrin indes bleibt die dominierende Slalom-Fahrerin dieses Olympia-Winters und baute ihre Führung in der Gesamtwertung aus. Sie gewann den sechsten von bislang sieben Torläufen - nur zuletzt in Kranjska Gora war sie von der Schweizerin Camille Rast in einem hochklassigen Duell knapp bezwungen worden. Die Amerikanerin steht bei 107 Siegen im Weltcup und weit an der Spitze der ewigen Bestliste. Sie hat allein 70 Slaloms gewonnen.