Bei einem Rennen im September brach Kevin Bonaldo zusammen. Einen Monat lang kämpfte der 25 Jahre alte Radsportler um sein Leben. Am Morgen starb er im Beisein seiner Familie im Krankenhaus.

Vicenza - Der italienische Radrennfahrer Kevin Bonaldo ist einen Monat nach einem Zusammenbruch während eines Rennens im Alter von 25 Jahren gestorben. Er habe seit dem Vorfall im September in einem Krankenhaus in der Stadt Vicenza im Norden Italiens um sein Leben gekämpft, teilte Bonaldos Team SC Padovani Polo Cherry Bank mit. Am Morgen sei er jedoch gestorben.

Bonaldo war am 21. September nach dem Zieleinlauf bei dem Rennen Piccola Sanremo in Sovizzo zusammengebrochen. Er wurde auf die Intensivstation gebracht und dort in ein künstliches Koma versetzt. Zeitweise habe es Hoffnung auf Besserung seines Zustands gegeben, teilte sein Team mit. In den letzten Stunden habe sich sein Zustand jedoch immer weiter verschlechtert.

Bonaldos Bruder: „Kevin hat bis zuletzt jeden Tag gekämpft“

Das Team von Bonaldo zeigte sich zutiefst erschüttert über seinen Tod und drückte seiner Familie sowie all seinen Angehörigen sein Beileid aus. Bonaldos Bruder Antonio bedankte sich im Namen der Familie bei allen, die ihm während des Krankenhausaufenthaltes zur Seite gestanden haben: „Kevin hat all diese Ermutigungen gespürt und bis zuletzt jeden Tag gekämpft.“