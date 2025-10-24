Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der FC Hettstedt im eigenen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den MSV Eisleben unterlag das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3).

Hettstedt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Marcel Gürtler. Der Trainer von Hettstedt musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Eisleben beobachten.

Nach lediglich elf Minuten schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber legten in der 38. Spielminute nach. Diesmal war Oleksandr Bobeliuk der Torschütze.

FC Hettstedt liegt 0:2 zurück – 38. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Oliver Bendzko ersetzte Robert Pascal Kemnitz. Auf der Gastseite sprangen Tom Christian Seidemann für Yan Shtyrbu und Jason Behncke für John Beese ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tom Christian Seidemann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (75.). Damit war der Erfolg der Eisleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, M. Krey, Hoffmann, Uhlig (83. T. Lettau), Kosko, T. L. Krey, Kemnitz (61. Bendzko), Svitiukha, J. P. Lettau, Prokhorenko (46. Mussin)

MSV Eisleben: Isensee – Teske, Twardy, Dimespyra, Blankenburg (67. Zeugner), Bobeliuk (76. Rische), Beese (55. Behncke), Shtyrbu (55. Seidemann), Müller (67. Roos), Eckstein, Aßmann

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210