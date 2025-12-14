David Zobel sorgt für eine Strafrunde, aber auch seine Teamkollegen haben am Schießstand Probleme. Im Kampf um den Sieg spielen die deutschen Biathleten so keine Rolle.

Hochfilzen - Nach Problemen am Schießstand hat die deutsche Biathlon-Staffel der Männer zwei Tage nach dem ersten Karriere-Podest von Philipp Horn einen leichten Stimmungsdämpfer hinnehmen müssen. David Zobel, Philipp Nawrath, Philipp Horn und Justus Strelow belegten in Hochfilzen nach 4 x 7,5 Kilometer den fünften Platz. Beim Saisonauftakt in Schweden landete Deutschland noch einen Rang weiter vorn.

Das Quartett des Deutschen Skiverbandes benötigte vor 8.450 Zuschauern elf Nachlader und musste einmal in die Strafrunde. Der Rückstand auf den souveränen Sieger Norwegen betrug im Ziel 1:20 Minuten. Zweiter wurde Frankreich, dahinter landeten Schweden und die USA.

„Es war einfach ein gebrauchter Tag. Das ärgert mich unfassbar“, sagte Zobel, der für Danilo Riethmüller ins Aufgebot gerückt war und für die einzige Extra-Runde gesorgt hatte. Seine Teamkollegen schafften zwar eine Aufholjagd, die jedoch nicht mit einem weiteren Platz auf dem Treppchen gekrönt werden konnte.