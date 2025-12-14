Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die VfB Germania Halberstadt A1 vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen die Turbine Halle freuen.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Finn Luca Stemmler (VfB Germania Halberstadt A1) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Youen Schrader den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

34. Minute: VfB Germania Halberstadt A1 führt mit zwei Toren

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Schrader den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (47.). Damit war der Triumph der Halberstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Stender (56. Michl), Naujoks, Kosock, Simon, Stemmler (73. Bönicke), Schürmann, Lancine (79. Leube), Leopold (56. Schneider), Schrader, Knoche (79. Richter)

Turbine Halle: Worch – Ries, Canabate Kasparek, Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Waschkowitz, Zaeske (46. Sultanaliev), Saile, Merschky, Brandt, Hohl (83. Dichtl), Só (75. Förster)

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40