2015 lieferten Mayweather und Pacquiao den wohl profitabelsten Kampf der Boxgeschichte. Inzwischen sind die beiden Ex-Weltmeister in die Jahre gekommen - was sie nicht von einem zweiten Duell abhält.

Las Vegas - Elf Jahre nach ihrem legendären Kampf treten die Box-Ikonen Floyd Mayweather und Manny Pacquiao erneut gegeneinander an. Der Rückkampf wird am 19. September in Las Vegas stattfinden und von Netflix übertragen, wie die beiden früheren Weltmeister und der Streamingdienst mitteilten. Der seit heute 49 Jahre alte Mayweather, der 2017 seinen letzten offiziellen Kampf bestritt, hatte den laut Veranstaltern profitabelsten Boxkampf der Geschichte am 2. Mai 2015 mühelos gewonnen.

Pacquiao, inzwischen 47, gab damals an, trotz Schulterverletzung gekämpft zu haben, weil er den als „Kampf des Jahrhunderts“ beworbenen Vergleich nicht habe verschieben wollen. Nun hofft der philippinische Ex-Weltmeister auf eine erfolgreiche Revanche. „Die Fans haben lange genug gewartet – sie verdienen diesen Rückkampf“, sagte Pacquiao. „Ich möchte, dass Floyd mit dieser einen Niederlage in seiner Profikarriere leben muss und sich immer daran erinnert, wer sie ihm zugefügt hat.“

Mayweather: „Dieses Mal wird das Ergebnis das gleiche sein“

US-Star Mayweather, der alle seine 50 Profikämpfe gewann, kündigte sein Comeback ebenfalls mit markigen Worten an: „Ich habe bereits einmal gegen Manny gekämpft und ihn besiegt. Dieses Mal wird das Ergebnis das gleiche sein.“ Über die Gewichtsklasse und die Dauer ihres Kampfes machten die Kontrahenten, die üblicherweise im Weltergewicht antreten, keine Angaben. Der Kampf findet im Sphere statt, der kugelförmigen Veranstaltungshalle nahe dem berühmten Las Vegas Strip.

Zur Vorbereitung gegen Mike Tyson

Beide Boxer bestreiten vor ihrem Duell noch einen Schaukampf. Mayweather (Spitzname „Money“) gab an, im Frühjahr gegen den früheren Schwergewichts-Champion Mike Tyson (59) in den Ring steigen zu wollen. Pacquiao tritt am 18. April in Las Vegas gegen den fünf Jahre jüngeren Ruslan Prowodnikow aus Russland im Weltergewicht über zehn Runden an.

Pacquiao war 2021 als einziger Boxer mit WM-Titeln in acht verschiedenen Gewichtsklassen in den vorläufigen Ruhestand gegangen. Im Juli des vergangenen Jahres hatte er bei seinem Comeback nach vierjähriger Pause gegen WBC-Weltmeister Mario Barrios aus den USA knapp nach Punkten verloren. Es war die neunte Niederlage in 62 Kämpfen, zwei davon endeten mit einem Unentschieden.

Seit 2010 ist Pacquiao zudem als Politiker aktiv. Von 2016 bis 2022 war er Senator und kandidierte 2022 für das Präsidentenamt.