Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der Roter Stern Sudenburg und die SV Fortuna Magdeburg II am Montag 3:3 (1:1) getrennt.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Magdeburg bereit: Nur sieben Minuten nach Spielstart lenkte Henry Sommerschuh den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Berlinern unerwartet die Führung (7.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II steckte einmal Gelb ein (33.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Joel Agbontean Brosius den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

43. Minute Roter Stern Sudenburg und SV Fortuna Magdeburg II im Gleichstand – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. kassierte jetzt einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Ammar Mohieddin (Stern) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stern erlangen (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Fasou, Zen Al Abeden, Elze, Aaraj (40. Alabdullah), Thapa, Alkhalaf, Mohieddin

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Fatah, Qasemi (81. Rottstock), Nyarko, Haidari, Wellner (81. Kleinert), Geppert (75. Riemann), Alahmad Alhassa (26. Langer), Ogunjimi, Stielke (26. Brosius), Sommerschuh

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25