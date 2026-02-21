Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau endete das Duell mit dem SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Eintracht Emseloh am Samstag auseinander gegangen. 71 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Minute 20 SV Blau-Weiß Dölau auf Augenhöhe mit SV Eintracht Emseloh – 1:1

Noch in der ersten Spielhälfte gelang es Philipp Stache, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Emseloher zu erreichen (20.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Rappsilber, Pultke, Gros, Köhler, Prinzler, Groß, Burghardt (54. Haensch), Giese (72. Grüneberg), A. Hensen (80. Masur), H. Hensen

SV Eintracht Emseloh: Franke – Schüt (84. Citaku), Molochko, Mukhoid, Schmidt, Stache (82. Vrba), Heimur, Cibulka, Bozhok (65. Shevtsov), Polívka, Aljindo

Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71