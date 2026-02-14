US-Rodlerin Sophia Kirkby kündigte an, bei Olympia Dating-Apps zu nutzen und lud auch Fans ein. Jetzt geht's richtig los. Auch Bobfahrerin Lisa Buckwitz stimmt auf den Valentinstag ein.

Cortina d'Ampezzo - Die selbsternannte „Olympia-Bachelorette“ legt mit ihren Dates jetzt richtig los: US-Rodlerin Sophia Kirkby hat sich mit einem Foto aus dem Spa-Bereich von ihrem ersten Valentinstagsflirt gemeldet. „Mein erstes Date am Valentinstag ist ein Spa-Date“, kündigte die 24-Jährige bei Instagram an.

„In den nächsten vier Stunden mache ich Regeneration – auf die einzige Art, die ich kenne: Spa, Sauna und danach ein Kältebad nach dieser Wettkampfwoche.“ Tatsächlich gab es dann wenig später auch ein erstes Bild aus dem Spa, dass den Eindruck erweckte, dass Kirkby leicht bekleidet und nicht alleine entspannte.

„Es gibt einige interessante Jungs da draußen“

„Es gibt einige interessante Jungs da draußen. Ich habe begonnen, einigen von ihnen zurückzuschreiben“, sagte sie vor wenigen Tagen. Eine erste Auswahl scheint sie nun getroffen zu haben. Schon am Freitag soll sie sich ihren Angaben nach zu einer Verabredung getroffen haben.

Kurz vor Olympia hatte Kirkby mit forschen Ankündigungen zu ihren Date-Plänen nach den Wettkämpfen für Aufsehen gesorgt und sich dabei selbst als „begehrteste Junggesellin im olympischen Dorf“ bezeichnet: „Ich bin Single und dachte, es wäre interessant für die Leute, das Dating-Leben einer Olympiateilnehmerin während der Spiele mitzuerleben.“

„Beim Rodeln kenne ich schon alle“

Kirkby ging bei ihren Plänen durchaus systematisch vor. „Beim Rodeln kenne ich schon alle. Bobfahren – das mache ich nicht noch mal. Skeleton – ich glaube, die haben alle Freundinnen. Beim Curling – ich weiß nicht, wie die Athleten so sind, aber ich stelle mir einfach lauter Väter vor“, sagte die US-Rodlerin. „Wenn ich also keine Olympiateilnehmer finde, bin ich sehr offen für Dates mit Fans“, betonte Kirkby, die auch als „Pin-Königin“ im olympischen Dorf unterwegs ist.

Die US-Amerikanerin, die 2022 und 2024 bei der WM Bronze im Doppelsitzer holte, hatte in der ersten Olympia-Woche im Doppelsitzer- und im Teamstaffel-Wettbewerb jeweils den fünften Platz belegt. Jetzt geht es nur noch um den Platz an ihrer Seite - zumindest vorübergehend.

Auch Olympiasiegerin Buckwitz blickt auf den Valentinstag

Auch die deutsche Bob-Fahrerin Lisa Buckwitz, die ihre Wettkämpfe noch vor sich hat, stimmte sich auf den Valentinstag ein. Die Zweierbob-Olympiasiegerin von 2018, die sich auch durch eine Zusammenarbeit mit der Erotik-Plattform OnlyFans finanziert, postete zu ihren Worten „Morgen ist Valentinstag“ am Freitagabend ein freizügiges Foto bei Instagram.