Rad-Star Tadej Pogacar peilt mit einem neuen Helfer und vertrautem Rennprogramm den fünften Tour-Sieg an. Ein junger Mexikaner übernimmt eine besondere Rolle im Team.

Benidorm - Der viermalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar setzt auf dem Weg zu einem möglichen fünften Triumph bei der Frankreich-Rundfahrt wieder auf eine Mischung aus Rad-Klassikern und Rundfahrten und einen neuen Helfer an seiner Seite. Das gab der 27-jährige Slowene beim Medientag seiner Mannschaft UAE-Team Emirates im spanischen Benidorm bekannt. Pogacars Rennprogramm unterscheidet sich damit nicht von dem des Vorjahres.

Dazu zählen auch diesmal unter anderem die Frühjahrs-Klassiker Mailand-Sanremo, Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix. Zur Vorbereitung auf die Tour de France startet Pogacar auch bei der Tour de Romandie Ende April. Dort wird er unter anderem auf den deutschen Radstar Florian Lipowitz treffen. Pogacar hat als Karriereziel angegeben, jedes große Rennen mindestens einmal gewinnen zu wollen.

Neuerungen in Pogacars Tour-Team

Bei der Besetzung von Pogacars Tour-Tross gibt es im Juli 2026 eine wesentliche Änderung: João Almeida (27), bisher der wichtigste Berghelfer in Pogacars Team, startet 2026 beim Giro d’Italia. Dafür unterstützt der 22-jährige Mexikaner Isaac del Toro, das derzeit größte Talent des Radsports, seinen Kapitän Pogacar bei dem Versuch, die Frankreich-Rundfahrt zum fünften Mal zu gewinnen. Damit würde Pogacar den Siegrekord von Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain einstellen.

Zu Pogacars Tour-Team soll auch wieder der Kölner Nils Politt gehören. „Ich stehe auf der Longlist und hoffe auf einen Einsatz bei der Tour“, sagte Politt.

2025 war bisher das erfolgreichste Jahr für Pogacar. Der Slowene gewann 20 Rennen, del Toro 18. Der Mexikaner startet bei der Tour nicht nur als Helfer. Er soll sich auch als Nachfolger von Pogacar positionieren. „Ich hoffe, dass Isaac in meine Fußstapfen treten kann und dass er vielleicht sogar noch besser werden kann als ich“, sagte Pogacar.