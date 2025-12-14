Die VfB Germania Halberstadt A1 errang am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Finn Luca Stemmler für Halberstadt traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Halberstädter waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Youen Schrader erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Minute 34: VfB Germania Halberstadt A1 führt mit zwei Toren

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Schrader den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (47.). Damit war der Sieg der Halberstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Kosock, Naujoks, Simon, Knoche (79. Richter), Lancine (79. Leube), Leopold (56. Schneider), Stender (56. Michl), Schürmann, Stemmler (73. Bönicke), Schrader

Turbine Halle: Worch – Merschky, Canabate Kasparek, Saile, Ries, Waschkowitz, Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Brandt, Zaeske (46. Sultanaliev), Só (75. Förster), Hohl (83. Dichtl)

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40