Dennis Schröder gewinnt auch sein sechstes Spiel mit den Cleveland Cavaliers. Die Denver Nuggets stellen mit 157 Punkten einen Saisonrekord in der NBA auf.

Charlotte - Der Wechsel von Dennis Schröder zu den Cleveland Cavaliers macht sich für den Basketball-Nationalspieler weiter bezahlt. Alle sechs Partien in der NBA mit seinem neuen Team hat Schröder gewonnen, zuletzt entführten die Cavaliers einen 118:113 (59:53)-Erfolg von den Charlotte Hornets.

Schröder agierte offensiv mit acht Punkten und drei Assists eher unauffällig, verzeichnete mit drei Ballgewinnen aber die meisten des Spiels. Seine beste Phase hatte der Spielmacher nach seiner Einwechslung Ende des dritten Viertels, als Schröder sechs Punkte in drei Minuten erzielte. Die Cavaliers haben zwölf ihrer vergangenen 13 Partien in der nordamerikanischen Basketballliga gewonnen und rangieren mit einer Bilanz von 36 Siegen und 21 Niederlagen auf dem dritten Platz der Eastern Conference.

157 Punkte: NBA-Saisonrekord für Denver Nuggets

Die Denver Nuggets stellten beim 157:103 (82:53)-Auswärtserfolg gegen die Portland Trail Blazers einen Saisonrekord auf, kein Team erzielte in dieser Spielzeit mehr Punkte in einer Partie. Mehr Zähler in einem NBA-Spiel legten zuletzt die Indiana Pacers im März 2025 mit 162 Punkten auf. Superstar Nikola Jokic markierte 19 der 41 Punkte Denvers im ersten Viertel und kam insgesamt auf 32 Zähler, neun Rebounds und sieben Assists.

Die Oklahoma City Thunder gewannen ihr erstes Spiel nach der All-Star-Pause mit 105:86 (50:33) gegen die Brooklyn Nets. Center Isaiah Hartenstein trug zehn Punkte, acht Rebounds und vier Assists zum Erfolg bei. Die Thunder gewannen das zweite Viertel mit 29:10, in keinem anderen Spielabschnitt in dieser Saison hat der NBA-Titelverteidiger weniger Punkte kassiert.

Auch die Los Angeles Lakers sind mit einem Erfolg aus der Pause gekommen, das Stadt-Duell gegen die Clippers entschied das Team der Superstars LeBron James und Luka Doncic mit 125:122 (72:65) für sich. Doncic trug sein Team in der Schlussphase, erzielte neun Punkte in den letzten dreieinhalb Minuten und kam insgesamt 38 Zähler und elf Assists. James beendete die Partie mit 13 Zählern und elf Assists, Maxi Kleber kam nicht zum Einsatz.