Kein Punktgewinn für SV Blau-Weiß Dölau: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hinnehmen.

Halle/MTU. Der SV Blau-Weiß Dölau und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Gleich nach Spielstart schoss Leon Reso das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Maximilian Klein erzielt.

1:1 für SV Blau-Weiß Dölau und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Minute 28

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Constantin Preuß/Nietleben (47.), gefolgt von Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) musste einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Spieler Nummer 21, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 91 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Tyfko (55. Ecke), Junghardt (55. Khalel), Kaplanidis (65. Pfeiffer), Junghahn, Henze (65. Leshchenko), Nietschmann (46. Reum), Klein

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Ruppe, Blautzik, Silber, Wendt (46. Alali), Schröder (46. Bartsch), Preuß, Reso (46. Rosenheinrich), Müller, Seidel, Wonnay

Tore: 0:1 Leon Reso (10.), 1:1 Maximilian Klein (28.), 1:2 Constantin Preuß (47.), 1:3 Felix Blautzik (76.), 2:3 (90.+1); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30