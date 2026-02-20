Fußball-Landesklasse 4: Am Freitag setzte sich der Gastgeber SV Eintracht Elster vor 85 Zuschauern gegen die SG 1919 Trebitz mit einem souveränen 7:0 (1:0) durch.

Zahna-Elster/MTU. Die Zahna-Elsteraner haben am Freitag dem Kontrahenten aus Trebitz überlegene sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Marvin Richter vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Damon Schüler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (44.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die SG 1919 Trebitz musste jetzt einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen (48.). In der zweiten Halbzeit setzte Elster noch einen drauf: In Minute 65 wurde ein weiteres Tor durch Moritz Walter Donath erzielt.

SV Eintracht Elster baut Vorsprung auf 2:0 aus – 65. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schüler traf in Minute 70, Eric Schutzsch in Minute 72, Schüler in Minute 74 und Philipp Schneider in Minute 86. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Am Ende des Duells sollte es dem SV Eintracht Elster noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Karl Ferigo den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 verfestigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Zahna-Elsteraner entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG 1919 Trebitz

SV Eintracht Elster: A. Richter (46. Walter) – Schüler (79. Jahn), Witzel (62. Donath), T. Richter, Lavrov, Engelhardt, Dietze, Schneider, Schuschke, Schutzsch, Kase (65. Ferigo)

SG 1919 Trebitz: Langer – Kühne, Preuß, Poenicke, Gröber, Schneider (75. Tawfik Kinani), Oberländer, Kirschke, Meene, Födisch (81. Wilhelm), Höppner (46. Grobmann)

Tore: 1:0 Damon Schüler (44.), 2:0 Moritz Walter Donath (65.), 3:0 Damon Schüler (70.), 4:0 Eric Schutzsch (72.), 5:0 Damon Schüler (74.), 6:0 Philipp Schneider (86.), 7:0 Karl Ferigo (90.+3); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Max Müller; Zuschauer: 85