Signifikant unterlegen zeigte sich der VfB 1906 Sangerhausen in der Auseinandersetzung gegen den SV Blau-Weiß Zorbau vergangenen Freitag in der Fußball-Verbandsliga. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Die 95 Beobachter im Friesenstadion Pl.2 haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen ein ernüchterndes 1:5 (1:1) einstecken musste.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Nikita Bondarenko das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Aber die Sangerhäuser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 23 wurde das Gegentor durch Bruno Weick erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel VfB 1906 Sangerhausen gegen SV Blau-Weiß Zorbau – 23. Minute

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Bondarenko, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu erweitern (84.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Weick, Hennig (68. Halle), Schulz, Schäffner, Hildebrandt, Kern (60. Stöhr), Schneider (72. Husung), Olbricht, Wagenhaus, Sonnenberg (46. Lange)

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Neuhaus, Erdmann (89. Bisultanov), De Pinho Gomes (65. Sothen), Nicodemus, Bondarenko, Campbell (80. Omerovic), Hein (72. Tsipi), Strauchmann, Neuhaus (80. Engl), Seidel

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95