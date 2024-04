Die Dallas Mavericks haben in der NBA einen wichtigen Sieg im Kampf um eine gute Playoff-Position geholt - und das kurz vor Schluss und ohne Superstar Luka Doncic.

Dallas (dpa) – - Die Dallas Mavericks sind in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf direktem Kurs in die Playoffs.

Die Mavericks gewannen ohne ihren angeschlagenen Starspieler Luka Doncic und den deutschen Nationalspieler Maxi Kleber mit 108:106 (52:54) gegen die Golden State Warriors. PJ Washington erzielte 32 Punkte, darunter die beiden letztlich entscheidenden wenige Sekunden vor Schluss.

Die Warriors, die aktuell auf dem zehnten Rang der Western Conference liegen, hatten zuvor sechs Spiele in Serie gewonnen. Da Verfolger Houston Rockets mit 104:119 gegen die Miami Heat unterlag, benötigt das Team um Stephen Curry aber nur noch einen Sieg, um zumindest das Play-in-Turnier zu erreichen. Das haben dank der Rockets-Niederlage die Los Angeles Lakers und Sacramento Kings sicher.

Auch Theis und LA Clipper auf Kurs

Die Los Angeles Clippers mit dem deutschen Weltmeister Daniel Theis sind wie die Mavericks derweil auf direktem Playoff-Kurs. Beim deutlichen 131:102-Sieg gegen die Utah Jazz punkteten gleich acht Spieler zweistellig, darunter auch Theis, der elf Punkte erzielte und fünf Rebounds holte.

In der Eastern Conference schiebt sich das Playoff-Feld hinter Liga-Primus Boston Celtics enger zusammen. Die Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern verloren ebenso wie die New York Knicks mit Isaiah Hartenstein. Orlando unterlag überraschend bei den Charlotte Hornets mit 115:124, Franz Wagner erzielte 22 Punkte und griff sich sieben Rebounds, Moritz Wagner kam in etwas mehr als zehn Minuten Spielzeit auf acht Punkte und vier Rebounds. Die Knicks verloren mit 100:108 bei den Chicago Bulls, Hartenstein verbuchte zehn Punkte und sieben Rebounds sowie drei Ballgewinne, allerdings auch vier Ballverluste.