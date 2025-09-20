Die erst 21-jährige Sandrina Sprengel sorgt bei der Leichtathletik-WM für eine Überraschung. Die Siebenkämpferin verpasst zwar eine Medaille, schafft aber eine persönliche Bestleistung.

Tokio - Siebenkämpferin Sandrina Sprengel hat bei ihrem WM-Debüt einen starken fünften Platz belegt und damit für eine Überraschung gesorgt. Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften schaffte die 21-Jährige in Tokio mit 6.434 Punkten eine persönliche Bestleistung, die sie damit um 119 Zähler steigerte.

Den Titel bejubelte erstmals Anna Hall aus den USA mit 6.888 Punkten vor der Irin Kate O’Connor (6.714 Punkte). Den dritten Platz belegten punktgleich mit jeweils 6.581 Zählern die Britin Katarina Johnson-Thompson und Taliyah Brooks aus den USA.

Die zweite deutsche Teilnehmerin, Vanessa Grimm, hatte bereits am ersten der zwei Siebenkampf-Tage wegen Problemen an der Achillessehne ihren WM-Wettkampf vorzeitig beenden müssen. Auch die dreimalige Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien gab auf.