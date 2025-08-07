Eva Lys nimmt die Auftakthürde beim Tennis-Masters in Ohio. Gegen die Weltranglisten-112. muss sie aber über drei Sätze. Auch Tatjana Maria ist weiter, Laura Siegemund dagegen unterliegt einer Russin.

Cincinnati - Nach Eva Lys ist auch Tatjana Maria beim Masters-Turnier in Cincinnati in die zweite Runde eingezogen. Die 38-Jährige setzte sich in weniger als eineinhalb Stunden mit 6:2, 6:3 gegen die US-Amerikanerin Whitney Osuigwe durch. Zuvor hatte bereits die 23 Jahre alte Lys ihr umkämpftes Auftaktmatch gegen die Amerikanerin Bernarda Pera mit 6:2, 4:6, 7:5 gewonnen. Nach fast genau zwei Stunden war der Sieg der in Hamburg lebenden Weltranglisten-58. gegen die Nummer 112 des Rankings perfekt.

Lys bekommt es in der zweiten Runde mit der an Nummer sechs gesetzten Madison Keys zu tun. Die US-Amerikanerin hatte in der ersten Runde ein Freilos. Maria trifft als nächstes auf Marta Kostyuk aus der Ukraine.

Siegemund und Williams scheiden aus

Laura Siegemund hingegen ist bei dem Event im US-Bundesstaat Ohio in der ersten Runde ausgeschieden. Die Wimbledon-Viertelfinalistin aus Metzingen unterlag der Russin Anastasia Potapowa, in der Weltrangliste auf Rang 47 und damit sieben Plätze vor der Deutschen, mit 4:6, 4:6. Auch Venus Williams verpasste den Einzug in Runde zwei. Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste hatte erst vor kurzem nach mehr als einem Jahr Pause ihr Comeback auf der WTA-Tour gegeben. Sie unterlag Jessica Bouzas Maneiro aus Spanien 4:6, 4:6.

Cincinnati ist für die Tennis-Profis die nächste Station auf dem Weg zu den US Open, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Highlight der Hartplatz-Saison findet vom 24. August bis 7. September in New York statt.