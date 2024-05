Tennisprofi Dominik Koepfer verlor in Lyon im Viertelfinale.

Lyon - Dominik Koepfer hat den Halbfinal-Einzug beim ATP-Turnier in Lyon verpasst. Der deutsche Tennisprofi verlor das Viertelfinale gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry mit 4:6, 1:6 und schied damit bei der Generalprobe für die French Open aus. Davor hatte der 30-Jährige im Achtelfinale noch überraschend den topgesetzten Franzosen Ugo Humbert in drei Sätzen besiegt.

Beim Damen-Turnier im marokkanischen Rabat hat Laura Siegemund ebenfalls nicht den Einzug ins Halbfinale geschafft. Die 36 Jahre alte Schwäbin schied im Viertelfinale mit 4:6, 3:6 gegen die Bulgarin Viktoriya Tomowa aus. Zum Auftakt des Turniers hatte sich Siegemund zuvor unerwartet gegen die an Position zwei gesetzte Russin Anna Blinkowa durchgesetzt. Die French Open in Paris beginnen am Sonntag.