Klingenthal - Skispringer Andreas Wellinger wird die Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee verpassen. Beim Weltcup in Klingenthal verpasste der 30-Jährige als 40. den zweiten Durchgang und kündigte eine Trainingsauszeit an. „Nächste Woche werde ich definitiv nicht mitfahren“, sagte der Olympiasieger in der ARD. Der letzte Weltcup vor der Tournee findet am kommenden Wochenende im schweizerischen Engelberg statt.

Er habe sich gewünscht, einen Schritt nach vorn zu machen auf der Schanze, die er gern möge. „Es ist im Moment so ein bisschen auf der Stelle tappen. Deswegen definitiv raus, ein paar Sprünge machen“, sagte Wellinger. Schon sein Start in Klingenthal habe auf der Kippe gestanden. „Ich habe aber eigentlich ganz braucbar trainiert und gesagt, ich nehme die Herausforderung an und will vor Heimpublikum springen“, begründete er seinen Start im Vogtland.

Bis auf einen siebten Rang im finnischen Ruka springt Wellinger in dieser Saison bislang der Konkurrenz hinterher. „Meine springerische Leistung ist einfach schlecht im Moment. Ich kriege es nicht umgesetzt, dass ich Konstanz reinbringe. Es sind so abgehackte Bewegungen. Wenn man sich das vorstellt, man fährt mit dem Auto nicht mit einem Schwung um die Kurve, sondern mit vier, fünf Ecken. Genau so fühlt sich das Springen momentan an“, beschrieb er seine Probleme.

Geiger nicht mehr im Aufgebot

Aktuell nicht mehr zum Weltcup-Team gehört Ex-Weltmeister Karl Geiger, der im polnischen Wisla zuletzt chancenlos geblieben war und von Luca Roth ersetzt wurde. Am Sonntag (16.00 Uhr) steht in Klingenthal ein weiteres Einzel auf dem Programm. Dann bleibt nur noch das Wochenende in Engelberg in der Schweiz, um sich für die Tournee in Form zu bringen.