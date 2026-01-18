Alexander Zverev ist auch nach seinem Auftaktspiel in Melbourne noch gefordert. Dabei gibt sich der Tennisprofi schlagfertig.

Melbourne - Nach seinem Erstrunden-Sieg bei den Australian Open hatte Alexander Zverev noch einen weiteren kleinen Kampf auszufechten. Beim Interview auf dem Platz mit Ex-Spielerin Andrea Petkovic rief ein Zuschauer immer wieder von der Tribüne und hielt ein Schild mit der Aufschrift „Sascha marry me“ (Sascha heirate mich) hoch.

„Wo ist der Ring, Mann?“, rief Zverev dem Fan zu und sorgte damit für Gelächter unter den Zuschauern in der Rod Laver Arena. „Wo ist der Ring? So billig bin ich nicht zu haben“, scherzte der Hamburger weiter. Als der Mann auch im Verlauf des Interviews weiter dazwischenrief, sagte Zverev: „Ich habe nein gesagt. Höre mit dem Honeymoon-Quatsch auf.“ Nach dem Interview winkte der 28-Jährige dem Mann noch einmal versöhnlich zu und verließ den Platz.