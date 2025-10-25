Santiago de Chile - Henric Hackmann aus Kaiserslautern hat am dritten Tag der Bahnrad-Weltmeisterschaften in Santiago de Chile im 1000-Meter-Zeitfahren eine weitere Medaille für German Cycling knapp verpasst. Der 22-Jährige belegte in guten 59,410 Sekunden den vierten Platz. Den Sieg sicherte sich der fünfmalige Olympiasieger Harrie Lavreysen (57,978). Für den Niederländer war es bereits der dritte WM-Titel in Chile und der insgesamt 18. WM-Sieg seiner Laufbahn.

Auf dem fünften Platz beendete Altmeister Roger Kluge aus Ahrensfelde beim Sieg des Briten Joshua Tarling das Punktefahren. Am Sonntag peilt der dreimalige Weltmeister im Madison zusammen mit seinem neuen Partner Moritz Augenstein (Dietlingen) eine Medaille im Zweier-Mannschaftsfahren an. Augenstein hatte am Donnerstag Gold im Scratch gewonnen. In der 4000-Meter-Einerverfolgung belegte der Leipziger Felix Groß in 4:08,250 Minuten am Freitag den siebten Platz.