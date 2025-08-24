Donald Trump liebt Golf. Beim Ryder Cup in New York will der Präsident das US-Team gegen die Europäer persönlich anfeuern. Es dürfte sehr laut werden.

Washington - Die Leidenschaft von Donald Trump für den Golfsport ist allseits bekannt. Nun hat der US-Präsident seinen Besuch beim Ryder Cup Ende September vor den Toren New York Citys angekündigt. Er werde am Auftakttag des Kontinentalvergleichs der jeweils besten zwölf Golfer aus den USA und Europa zu Gast sein, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Der größte Teamwettbewerb im Golfsport wird vom 26. bis 28. September auf dem Black Course im Bethpage State Park auf Long Island in New York ausgespielt. Das US-Team um Superstar Scottie Scheffler will den Ryder Cup zurückerobern. Rory McIlroy und die Europäer hatten vor zwei Jahren in Rom den Amerikanern eine empfindliche 16,5:11,5-Niederlage zugefügt.

Der Ryder Cup ist das emotionalste Golf-Event der Welt. Auf die Titelverteidiger aus Europa kommt auf dem Black Course eine harte Aufgabe zu: Neben den starken US-Profis müssen sie mit lautstarken US-Fans rechnen.