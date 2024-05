Berlin - Die ehemals in Russland inhaftierte amerikanische Basketballerin Brittney Griner hat sich den linken Zeh gebrochen und wird den Phoenix Mercury länger fehlen. Die 33-Jährige geht in ihre elfte WNBA-Saison. Zum Eröffnungsspiel der neuen Saison muss Phoenix am Dienstag beim Titelverteidiger Las Vegas antreten.



Griner war im Februar 2022 am Moskauer Flughafen wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes verhaftet worden, sie hatte in ihrem Gepäck Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl. Sie war fast zehn Monate lang im Gefängnis, wegen Drogenschmuggels und -besitzes wurde sie zu neun Jahren Haft verurteilt. Im Dezember 2022 kam Griner im Rahmen eines Gefangenenaustausches für den russischen Waffenhändler Wiktor But frei. Auch US-Präsident Joe Biden hatte sich für ihre Freilassung eingesetzt. In ihrem neuen Buch „Coming Home“ hatte sie Einzelheiten über ihre erschütternden Erfahrungen in Russland mitgeteilt.