Jannik Sinner hat die frühe Niederlage seines Konkurrenten Carlos Alcaraz genutzt und den Spanier an der Spitze der Tennis-Weltrangliste abgelöst. Im Finale von Paris besiegt er einen Kanadier.

Paris - Jannik Sinner ist wieder die Nummer 1 der Tennis-Welt. Der Italiener gewann das Masters 1000 in Paris durch ein 6:4, 7:6 (7:4) gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime. Durch den fünften Turniersieg in diesem Jahr und den 23. insgesamt auf der ATP-Tour verdrängte der 24-Jährige den Spanier Carlos Alcaraz wieder von der Spitze der Weltrangliste. Alcaraz hatte in Paris sein erstes Spiel überraschend gegen den Briten Cameron Norrie verloren.

Im Endspiel des Hartplatz-Turniers gelang Sinner, der sich am Samstag im Halbfinale gegen den körperlich angeschlagenen Alexander Zverev mit 6:0 und 6:1 durchgesetzt hatte, gegen den ein Jahr älteren Kanadier gleich bei dessen erstem Aufschlagspiel ein Break. Diesen Vorsprung brachte er mit dem Gewinn des ersten Satzes nach 44 Minuten ins Ziel.

Im zweiten Durchgang bot Auger-Aliassime bedeutend mehr Gegenwehr, verpasste es aber, Sinner ein Aufschlagspiel abzunehmen. Im Tiebreak behielt der Italiener dann die Nerven und siegte einer Spielzeit von 1:52 Stunden.