Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Winterberg/MZ - Francesco Friedrich hat im Bobsport alles gewonnen, was man gewinnen kann. Der 33-Jährige ist vierfacher Olympiasieger, Rekordweltmeister und Rekordweltcupsieger. Ein Ausnahmeathlet aus Pirna, der am ersten WM-Tag in Winterberg, die Bobwettbewerbe starten am Samstag, vor seiner Kaffeetasse sitzt wie in einem inneren Tunnel: allein bei sich und seinem Team.