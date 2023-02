ESL Faceit Group kündigt Masters-Turnier in Rio an

In diesem Jahr findet die CS:GO IEM Brazil erneut in der Jeunesse Arena in Rio de Janeiro statt.

Köln/Rio de Janeiro - Die ESL Faceit Group kommt mit einem großen Counter-Strike-Turnier zurück nach Rio de Janeiro: Wie das Kölner Unternehmen ankündigte, wird von 17. bis 23. April die Intel Extreme Masters Rio in Brasilien stattfinden. Bereits letztes Jahr wurde dort das IEM Rio Major ausgetragen.

Bei der IEM Rio haben 16 internationale Teams, darunter die deutschen E-Sport Teams BIG und Mouz, die Chance auf Preisgelder in Höhe von 250.000 US-Dollar. Auch der Gewinner des Rio-Majors, Outsiders, wird voraussichtlich teilnehmen. Das Siegerteam qualifiziert sich darüber hinaus automatisch für die IEM Cologne.

In der Gruppenphase, die am 17. April startet, duellieren sich die Teams in je zwei Achtergruppen um einen Platz in den Playoffs. Tickets für das Turnier können ab dem 6. März erworben werden.